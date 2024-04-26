Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) начало расследование в связи с отзывной кампанией Tesla, под которую попали 2 млн электромобилей в декабре прошлого года, говорится в документах на сайте регулятора.

Управление изучает, насколько адекватными были меры по устранению неисправностей, принятые в ходе кампании.

Tesla отозвала машины Model Y, Model X, Model S, Model 3 и Cybertruck, чтобы выявить возможный дефект в системе автопилота, представляющий угрозу безопасности. Самые старые из этих автомобилей - 2012 года выпуска.

Отдел расследования дефектов NHTSA после устранения неисправностей автопроизводителем выявил не менее 13 ДТП с гибелью одного или более лиц и множество случаев получения травм, в которых могло сыграть роль "прогнозируемое неправильное использование" автопилота.

Система автопилота Tesla была предметом множества жалоб, в том числе на то, что водители не проявляют должного внимания при ее использовании, пишет MarketWatch.

Автопилот может удерживать машину в середине ряда и на расстоянии от впереди идущих автомобилей, однако машины Tesla, как отмечает компания, не могут управлять сами собой, несмотря на название системы.