Tesla отзывает около 16 тысяч машин из-за проблемы с ремнями безопасности

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей из-за проблемы с ремнями безопасности, сообщает сайт Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Под отзыв попадут модели Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, где возможно отсоединение ремней безопасности передних сидений из-за ненадлежащего крепления.

"В случае отсоединения ремня безопасности возможна ненадлежащая фиксация находящегося в салоне лица при ДТП, что повышает риск травм", - предупредило NHTSA.

В рамках отзывной кампании Tesla проверит крепление ремней и при необходимости бесплатно их заменит.