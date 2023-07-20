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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Tesla отзывает около 16 тысяч машин из-за проблемы с ремнями безопасности

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей из-за проблемы с ремнями безопасности, сообщает сайт Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Под отзыв попадут модели Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, где возможно отсоединение ремней безопасности передних сидений из-за ненадлежащего крепления.

"В случае отсоединения ремня безопасности возможна ненадлежащая фиксация находящегося в салоне лица при ДТП, что повышает риск травм", - предупредило NHTSA.

В рамках отзывной кампании Tesla проверит крепление ремней и при необходимости бесплатно их заменит.

NHTSA Tesla США
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