Президент Польши заявил о готовности оказать военную помощь Литве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Польша готова оказать военную помощь Литве при необходимости, заявил польский президент Анджей Дуда, наблюдая за ходом совместных учений Brave Griffin 24/II в Алитусском районе Литвы. Его цитирует польское агентство PAP.

"Это очень важные учения, хочу особо подчеркнуть - они доказывают, что польские солдаты готовы в случае необходимости помочь своему литовскому союзнику и соседу", - сказал Дуда.

Он особо подчеркнул важность совместных действий союзников по защите Сувалкского коридора, назвав его "одним из самых стратегически важных мест в мире, которое, к сожалению, как нам ясно, находится под потенциальной угрозой".