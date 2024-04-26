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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Президент Польши заявил о готовности оказать военную помощь Литве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Польша готова оказать военную помощь Литве при необходимости, заявил польский президент Анджей Дуда, наблюдая за ходом совместных учений Brave Griffin 24/II в Алитусском районе Литвы. Его цитирует польское агентство PAP.

"Это очень важные учения, хочу особо подчеркнуть - они доказывают, что польские солдаты готовы в случае необходимости помочь своему литовскому союзнику и соседу", - сказал Дуда.

Он особо подчеркнул важность совместных действий союзников по защите Сувалкского коридора, назвав его "одним из самых стратегически важных мест в мире, которое, к сожалению, как нам ясно, находится под потенциальной угрозой".

Анджей Дуда Литва Польша Сувалкский коридор
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