Российского посла в Лондоне Келина вызвали в Форин-офис

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В британский МИД вызвали российского посла Андрея Келина из-за подозрений о том, что на территории Великобритании осуществляется враждебная деятельность, организованная Россией, сказано в пресс-релизе Форин-офиса.

"Соединенное Королевство глубоко обеспокоено утверждениями о злонамеренной деятельности, организованной Россией в Великобритании", - заявил представитель ведомства и добавил, что оно призывает к немедленному прекращению этой деятельности.

Ранее королевская прокурорская служба Великобритании санкционировала предъявление обвинения по закону 2023 года "во враждебной государственной деятельности в интересах России" в отношении пяти человек. Один из подозреваемых оказался британским подданным.

"20-летний Дилан Эрл, как утверждается, в интересах российского государства участвовал в действиях, направленных против компаний, которые связаны с Украиной", - сообщил глава спецотдела королевской прокурорской службы по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс.

Как сообщает Sky News, Эрлу 26 апреля было предъявлено обвинение в организации поджога предприятия, связанного с Украиной, на востоке Лондона.