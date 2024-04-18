В МИД Германии вызвали российского посла в связи с делом о шпионаже

О деле стало известно в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева в связи с тем, что в Баварии полиция задержала двух человек, которых подозревают в шпионаже в интересах России, сообщает t-online.

В МИД ФРГ эту информацию изданию подтвердили.

О задержании и аресте двух подозреваемых в шпионаже ранее сообщил Spiegel. Ссылаясь на следствие, издание уточнило, что задержанных подозревают в слежке за военными базами США и в попытках помешать оказанию военной помощи Украине с помощью поджогов и подрывов военных объектов, оружейных и промышленных предприятий и с помощью атак на военные пути сообщения.