Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В МИД Германии вызвали российского посла в связи с делом о шпионаже

О деле стало известно в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева в связи с тем, что в Баварии полиция задержала двух человек, которых подозревают в шпионаже в интересах России, сообщает t-online.

В МИД ФРГ эту информацию изданию подтвердили.

О задержании и аресте двух подозреваемых в шпионаже ранее сообщил Spiegel. Ссылаясь на следствие, издание уточнило, что задержанных подозревают в слежке за военными базами США и в попытках помешать оказанию военной помощи Украине с помощью поджогов и подрывов военных объектов, оружейных и промышленных предприятий и с помощью атак на военные пути сообщения.

МИД Украина Бавария Германия Сергей Нечаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть застрявших в ОАЭ российских туристов вернется домой в ближайшее время

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Песков назвал незаконными аресты недвижимости россиян во Франции

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Эстония сократит часы работы пограничного пешеходного перехода с Россией в Нарве

В Баварии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Индонезии из-за извержения вулкана Руанг закрыли аэропорт в Манадо

Нефть умеренно дорожает после падения накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 18 апреля

Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снизились
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });