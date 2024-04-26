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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

США выделят еще $6 млрд на поддержку безопасности Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США выделяют $6 млрд на поддержку безопасности Украины, сообщил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.

"Эти средства пойдут на ракеты-перехватчики для украинских комплексов Patriot, на беспилотники и системы поддержки, значительная часть средств пойдет на боеприпасы для артиллерии, ракеты воздух-поверхность, а также на техническое обслуживание", - сказал он.

Ранее Politico сообщило, что, вероятно, это вооружение не доберется до Украины в ближайшие несколько лет, требуемых на его производство.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Из них более $20 млрд планируется израсходовать на пополнение арсеналов США, из который оружие уже поставлялось Киеву. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Patriot Джо Байден Ллойд Остин США Пентагон Украина
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