Пентагон готовит контракты на $6 млрд на производство оружия для Киева

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Власти США в рамках нового пакета военной помощи Украине готовятся подписать контракты с американскими предприятиями на производство оружия и техники для Украины на сумму до $6 млрд, сообщила газета Politico.

По ее данным, они "могут быть окончательно согласованы и анонсированы уже в пятницу" и будут включать боеприпасы для систем ПВО Patriot, ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы, в том числе для комплексов HIMARS, беспилотники и средства для борьбы с ними, ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей, сообщило издание, ссылаясь на осведомленные с планами источники.

Однако это оружие, как отмечает Politico, вероятно, не окажется на Украине в ближайшие несколько лет, требуемых на производство.

Ранее в среду президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Из них более $20 млрд планируется израсходовать на пополнение арсеналов США, из который оружие уже поставлялось Киеву. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.