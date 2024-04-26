Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Пентагон готовит контракты на $6 млрд на производство оружия для Киева

В миреБайден подписал закон о дополнительной военной помощи УкраинеБайден подписал закон о дополнительной военной помощи УкраинеЧитать подробнее

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Власти США в рамках нового пакета военной помощи Украине готовятся подписать контракты с американскими предприятиями на производство оружия и техники для Украины на сумму до $6 млрд, сообщила газета Politico.

По ее данным, они "могут быть окончательно согласованы и анонсированы уже в пятницу" и будут включать боеприпасы для систем ПВО Patriot, ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы, в том числе для комплексов HIMARS, беспилотники и средства для борьбы с ними, ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей, сообщило издание, ссылаясь на осведомленные с планами источники.

Однако это оружие, как отмечает Politico, вероятно, не окажется на Украине в ближайшие несколько лет, требуемых на производство.

Ранее в среду президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Из них более $20 млрд планируется израсходовать на пополнение арсеналов США, из который оружие уже поставлялось Киеву. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден HIMARS Украина США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на 12,9 млрд рублей

Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на 12,9 млрд рублей

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

Абхазия обвинила Грузию и ЕС в попытках помешать реконструкции аэропорта Сухума

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" стартовал к орбитальной станции КНР

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" стартовал к орбитальной станции КНР

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Лукашенко сообщил о десятках российских ядерных боеприпасов в Белоруссии

Макрон скоро инициирует обсуждение темы общеевропейской обороны

Глава Гагаузской автономии назвала политическим возбужденное против нее в Молдавии дело

Глава Гагаузской автономии назвала политическим возбужденное против нее в Молдавии дело
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });