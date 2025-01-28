Госпогранкомитет Белоруссии отметил нормализацию обстановки на границе с Украиной

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ситуация на белорусско-украинской границе нормализуется, в приграничье дислоцированы 15 тысяч военнослужащих Украины, заявил журналистам представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. Его слова приводит "БелТА".

"В настоящее время обстановка (на границе с Украиной - ИФ) контролируемая. Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности. Несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так", - сказал Бычковский.

По его словам, в районах Украины вблизи границы Белоруссии фиксируется около 15 тысяч военнослужащих Украины. "Это вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона", - уточнил он.

"Что касается охраны государственной границы, в последнее время мы фиксируем, что пограничные наряды Украины в большей степени ведут себя спокойно, профессионально", - подчеркнул Бычковский.