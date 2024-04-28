В Тбилиси проходит акция оппозиции против закона об иноагентах

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции проводят в эти часы митинг на площади Республики в Тбилиси против принятия парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Пока каких-либо инцидентов не было.

Выступающие на митинге заявляют о поддержке европейского пути развития Грузии и обвиняют действующие власти в попытке возвращения страны в орбиту России. После митинга организаторы акции призвали собравшихся к манифестации по проспекту Руставели.

Полицейские находятся поблизости с митингующими.

Неправительственные организации и оппозиционные партии в апреле начали акции протеста против принятия в парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", предполагающего лишь обнародование финансовой отчетности неправительственных организаций.

В Евросоюзе также негативно оценивают принятие этого закона в Грузии, так как он, по мнению представителей ЕС, ущемляет свободу слова. На этой неделе американские конгрессмены обратились к грузинскому правительству с требованием отозвать из парламента законопроект, в противном случае США пересмотрят межгосударственные отношения с Грузией.

Парламент Грузии уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".