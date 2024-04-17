Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в среду принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Докладчик по законопроекту, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил на заседании, что протест оппозиции необъясним, так как законопроект преследует лишь одну цель - прояснить, куда неправительственные организации тратят многомиллионные иностранные гранты.

В РоссииВ Кремле отвергли связь с Россией грузинского закона об иноагентахЧитать подробнее

"Грузия наш приоритет, а уже после Европа и другие страны", - заявил Мдинарадзе, назвав необоснованной критику официальных лиц стран Европы и США в отношении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала заседаний нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.

Параллельно с заседанием у здания парламента проходит акция оппозиции. Вечером в среду на площади перед парламентом вновь, как и в предыдущие дни, состоится очередная акция протеста.

Ранее на этой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против принятия закона об иноагентах.

Грузия Грузинская мечта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

Власти Киргизии намерены ограничить доступ к TikTok в стране

Что случилось этой ночью: среда, 17 апреля

Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси у парламента начались столкновения протестующих и полиции

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });