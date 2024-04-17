Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в среду принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Докладчик по законопроекту, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил на заседании, что протест оппозиции необъясним, так как законопроект преследует лишь одну цель - прояснить, куда неправительственные организации тратят многомиллионные иностранные гранты.

"Грузия наш приоритет, а уже после Европа и другие страны", - заявил Мдинарадзе, назвав необоснованной критику официальных лиц стран Европы и США в отношении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала заседаний нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.

Параллельно с заседанием у здания парламента проходит акция оппозиции. Вечером в среду на площади перед парламентом вновь, как и в предыдущие дни, состоится очередная акция протеста.

Ранее на этой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против принятия закона об иноагентах.