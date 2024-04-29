Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Cозданная нейросетью система CRISPR-Cas9, итоги глобальной программы иммунизации и новые данные о численности ирбисов в РФ

Снежный барс, попавший в фотоловушку на Алтае Фото: ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американская компания Profluent представила первую в мире нейросеть для создания полностью искусственных систем редактирования генома CRISPR-Cas. Одну из них назвали OpenCRISPR. Ее успешно испытали на человеческих клетках и выложили в открытый доступ. Лицензия на технологию, согласно этическим стандартам, предусматривает некоторые ограничения – например, запрет редактирования клеток зародышевой линии.

- ВОЗ подвела итоги глобальной Расширенной программы иммунизации, которой в этом году исполняется 50 лет. По оценкам за этот срок прививки спасли как минимум 154 млн жизней, в том числе 101 млн – в младенческом возрасте. Благодаря иммунизации доживает до пятилетнего возраста и продолжает жить больше детей, чем когда-либо в истории. Это наибольший вклад среди всех мер здравоохранения. Стало известно, что в результате иммунизации от полиомиелита 20 млн жителей Земли, которые иначе были бы парализованы, могут ходить. Наиболее значительное влияние оказали прививки от кори – 94 млн, или 60 процентов, всех сохраненных жизней. Между тем все чаще регистрируются вспышки кори: в 2022 году 33 млн детей не прошли полную вакцинацию от этого заболевания.

- "Охотник за экзопланетами" телескоп TESS поймал редкого зверя – экзопланету-сироту (то есть без родительских звезд) земного типа. Пока известно всего три экзопланеты-сироты земного типа. Открытие сделано благодаря методу гравитационного микролинзирования. Экзопланета выдала себя прохождением по диску фоновой звезды. При таком пересечении можно зарегистрировать временное увеличение яркости звезды за счет возникновения ее нескольких изображений, сливающихся в одно. Одиночная звезда находилась на расстоянии 10,4 тысячи световых лет от Солнца, ее радиус около 12,9 радиуса Солнца.

- Японские инженеры научили двуногого робота с человекоподобной мышечно-скелетной конструкцией актуаторов передвигаться, сидя на офисном стуле с колесами. Отталкиваясь от пола ногами, робот может двигаться вперед, назад и вращаться на одном месте. Робота MusashiOLegs научили трем основным движениям "ходьбы сидя": он может двигаться вперед, назад и разворачиваться на одном месте. А еще робот может перевозить груз.

- В России живет 87 ирбисов (Panthera uncia). К такому выводу пришли зоологи после подведения итогов ежегодного учета этих хищников. Больше всего ирбисов обитает в Республике Алтай: 54 особи, включая восемь самок и 18 котят. Ранее в РФ не отмечалось больше 75 этих кошек. Учеты проводились в период сезона размножения ирбисов, когда они активно перемещаются.

- Три космические обсерватории поймали гигантскую вспышку магнитара, возникшую в галактике Сигара, расположенной на расстоянии около 12 млн световых лет от Солнца. Вспышки магнитаров – это наиболее эффектные проявления активности этого относительно редкого типа молодых нейтронных звезд. Эти мощные и короткие вспышки (вспышки рентгеновского и гамма-излучения длятся доли секунды) остаются малоизученными событиями из-за их редкости.

- Любителям колы стоит быть осторожнее: британские врачи описали случай – значительного снижения уровня калия в крови у пациента, который ежедневно выпивал около трех литров колы. Пациенту удалось достичь нормального уровня калия после сокращения потребления колы и назначения препаратов калия. Гипокалиемия определяется уровнем калия в сыворотке крови менее 3,5 миллимоль на литр. Обычно она возникает из-за нарушений функций почек, приема лекарств, диареи и эндокринных нарушений.

- Метод предсказания фенотипических признаков по генотипу позволил израильским ученым предположить, что потенциальными представителями денисовцев были архаичный гоминин Homo longi, известный как "человек-дракон" и гоминин из Дали (H. daliensis), останки которых нашли в Китае в 1933 году и 1978 году, соответственно. Подозрения пали и на череп родезийского человека (H. rhodesiensis), найденный в 1921 году на территории современной Замбии. Однако последний вряд ли был денисовцем, но, как предполагается, относился к числу предков этих людей, проживавших в Африке.