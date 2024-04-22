Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Разгадка тайны "ледяного сердца" Плутона, двумерная модификация золота и жизненные перипетии самой старой дикой птицы

Фото: Gierth/ullstein bild via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Похоже, что тайна ледяного сердца Плутона наконец разгадана. Огромный ледник мог возникнуть при косом падении на карликовую планету крупного тела из каменного ядра и ледяной мантии. Падение заодно породило вблизи границы ядро-мантия маскон – регион литосферы, вызывающий положительную гравитационную аномалию. Модель ударного катаклизма создала группа планетологов из Бернского университета. Ледник Равнина Спутника размерами примерно 1200 на 2000 км, по форме напоминает сердце и заполнен в основном азотным льдом. Более круглая форма на севере соответствует точке столкновения, а заостренная форма на юге соответствует движению ядра ударника вглубь мантии. Построенная модель не считает обязательным наличие подповерхностного океана на Плутоне, однако это и не исключается.

- До сих пор считалось, что симпатическая нервная система присуща только челюстным животным. Cерия экспериментов с эмбрионами и личинками морских миног показала, что у бесчелюстных позвоночных она тоже есть, только развивается поздно и несовершенно. Американские ученые провели молекулярные и клеточные исследования и пришли к выводу, что в туловище миног есть периферические симпатические нейроны, происходящие из эмбрионального нервного гребня.

- Второго марта 2021 года на пляжи ЮАР выбросило сразу несколько сотен крупных морских животных. Из-за усиления восточных ветров и завихрений в течении Агульяс у южного побережья Африки образовался рекордный апвеллинг, и вода у поверхности моря резко остыла.

- Телескоп Gaia отыскал самую тяжелую черную дыру звездной массы Млечного Пути, которая заодно оказалась и второй по близости к Земле. Она скрывалась в широкой двойной системе в паре со старым гигантом из гало галактики.

- Химики из Швеции впервые получили голден – двумерную модификацию золота, в которой атомы металла образуют одиночные слои. Самый известный материал такого типа – графен – уже нашел множество применений.

- Cамка темноспинного альбатроса Уиздом (Wisdom, "Мудрость") считается самой старой дикой птицей. Первого декабря прошлого года Уиздом в очередной раз вернулась на атолл Мидуэй в Тихом океане, где появилась на свет не менее 72 лет назад. Ее многолетний партнер самец Акеакамаи (Akeakamai, в переводе с гавайского – "любитель мудрости") снова не появился на атолле, где они регулярно выводили птенцов, – высока вероятность, что он погиб. Между тем было замечено, что Уиздом участвовала в брачных танцах с другими самцами. Всего за свою жизнь она отложила 50-60 яиц и подняла на крыло около 30 птенцов.

- НАСА подтвердило, что металлическая опора для установки аккумуляторов, которая пробила дом жителю Флориды насквозь, действительно родом с МКС.

- Подобно человеческим детям, птенцы певчих птиц начинают лепетать еще до того, как запоют. Орнитологи из Германии выяснили, что у зебровых амадин лепет запускает процесс запоминания песни наставника, но не процесс ее имитации.