Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Эффективность электросудорожной терапии, нарушение сна из-за жареной пищи и самолечение орангутана растительным компрессом

Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские исследователи проанализировали данные всех шотландских пациентов, прошедших через электросудорожную терапию (ЭСТ), за 11 лет. В итоговый анализ попали 4826 сеансов, проведенных по разнообразным показаниям. Психиатры пришли к выводу, что при правильном определении показаний к проведению ЭСТ высокоэффективна и вполне безопасна. При этом методе через голову пациента в состоянии общей анестезии пропускают короткие электрические импульсы, что вызывает кратковременные судороги. К ЭСТ прибегают при тяжелой и психотической депрессии, послеродовых психозах, маниях и других тяжелых состояниях в случае, если лекарства и психотерапия оказались неэффективны.

- Турецкие ученые провели исследование среди студентов и выяснили, что пристрастие к жареной, запеченной пище и грилю связано с повышенным риском депрессии и нарушений сна у молодых людей. О связи этих соединений с депрессией, в целом, было известно и раньше. Конечные продукты гликирования образуются при реакции белков и жиров с сахарами при жарке и приготовлении на гриле. Они отвечают за вкус и аромат образующейся при этом корочки и вызывают привыкание. Прошлые эксперименты на животных позволяют предположить, что соматические расстройства могут быть связаны с нейровоспалением и нарушением обмена липидов в мозге. В исследовании турецких ученых участвовали 420 студентов в возрасте от 19 до 24 лет.

- Американские ученые выяснили в эксперименте, что гнев нарушает функцию эндотелия, из-за чего сосуды начинают хуже расширяться. Это может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Немецкие химики показали, что диазониевые соли можно генерировать в растворе в небольших количествах с помощью нитратных окислителей. Теперь диазотировать анилины будет гораздо безопаснее. Ранее бывали случаи, когда некоторые простейшие диазониевые соли внезапно взрывались в студенческих лабораториях и даже на химических заводах. При новом предложенном способе ученые попытались в качестве окислителя и источника азота использовать не нитритную группу, а нитратную, которая восстанавливается гораздо медленнее, и проводить обе реакции (образование диазониевой соли и ее превращение в арилгалогенид) одновременно.

- Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" 3 мая успешно стартовала с четырьмя аппаратами китайской миссии "Чанъэ-6". Цель миссии – первая в истории доставка грунта из кратера Аполлон с обратной стороны Луны. Ожидается, что грунт прибудет на Землю через 53 дня.

- Ученые стали свидетелями того, как орангутан (Pongo abelii) в Суматранском лесу обрабатывал свою рану пережеванными листьями лианы, которая известна противовоспалительным и обезболивающим действием. Судя по всему, это первый случай целенаправленной обработки ран с помощью растения суматранским орангутаном. Самец по имени Ракус, вероятно, получил рану во время драки. Через три дня после этого было замечено, как он жевал листья лианы Fibraurea tinctoria, смачивал пальцы в соке пережеванных листьев и несколько минут наносил этот сок на рану. Потом орангутан стал мазать сами пережеванные листья на рану, пока не закрыл ее полностью. В другие дни это не повторялось, но рана зажила довольно быстро. Ученые заметили также, что после ранения Ракус отдыхал больше обычного.

- Планетологи наконец разобрались с механизмом регулировки активности гейзеров в южной полярной области спутника Сатурна Энцелада. Они связаны со сдвиговыми движениями разломов, вызванных приливными силами со стороны планет.