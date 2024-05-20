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Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан объявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также трех ключевых руководителей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает АР.

Карим Хан считает нужным арестовать лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара, главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. Прокурор объяснил, что у него есть основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".

Кроме того, прокурор запросил ордера на арест Нетаньяху и Галанта, так как "есть разумные основания считать, что они (...) несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (сектор Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Он назвал этот запрос результатом независимого и беспристрастного расследования.

Запрос направлен досудебной коллегии из трех судей, которые изучают такие запросы и выносят решения в среднем около двух месяцев, отмечает АР. Даже если ордеры будут выданы, Нетаньяху и Галланту не грозит немедленный риск судебного преследования, поскольку Израиль не участвует в МУС.

МУС Израиль ХАМАС сектор Газа Карим Хан Биньямин Нетаньяху Йоав Галант
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