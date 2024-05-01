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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Полиция отошла от здания парламента Грузии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - МВД Грузии разместило на своем сайте информацию о снятии всех полицейских кордонов вокруг здания парламента и возвращении подразделений в места дислокации.

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Это заявление связано с выполненной задачей безопасного вывода депутатов из здания парламента, где они утвердили во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

В эти минуты полицейские действительно покидают прилегающие к парламенту улицы, передает корреспондент "Интерфакса".

Между тем, группа участников акции оппозиции направилась к зданию Госканцелярии. Предположительно, эта группа намерена провести митинг у здания, где заседает правительство.

Грузия Тбилиси
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