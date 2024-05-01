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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в среду на пленарном заседании принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.

Аргументы депутатов от оппозиции по блокированию законопроекта оказались недостаточными для парламентского большинства. Среди аргументов оппозиционеры, в частности, называли совершенную непрозрачность финансовой отчетности правящей партии "Грузинская мечта".

Ранее сообщалось, что в ночь на среду полиция задержала 63 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Шестеро полицейских серьезно пострадали.

Вечером в среду началась очередная акция.

Грузия
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