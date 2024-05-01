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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Тбилиси протестующие собрались у здания парламента Грузии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Акция протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента продолжается по спонтанному сценарию после возвращения полицейских в места дислокации.

В миреВ ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человекаВ ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человекаЧитать подробнее

С трибуны на площади выступают ораторы, но их мало кто слушает.

Группы молодежи находятся у входов в здание парламента и пытаются расшатать большие железные ворота. Один из участников этой группы обвязал ворота российским флагом и долго пытался поджечь его, но не смог этого сделать. Флаг России разорвали на куски, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что в рамках акции оппозиционных сил действует группа проплаченных из-за рубежа молодых людей из неправительственных организаций, которая постоянно накаляет обстановку для дестабилизации.

Грузия Тбилиси
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