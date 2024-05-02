Почти 12 тыс. жилых домов пострадали от паводков в Казахстане

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана весенними паводками повреждены почти 12 тыс. жилых домов, для строительства нового жилья взамен подтопленного готово более 8 тыс. земельных участков, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности и строительства.

"На сегодня насчитывается в общей сложности 11 865 жилых домов, пострадавших от паводков, из них ИЖС - 11 794 и многоквартирные жилые дома (МЖК) - 71, а также 24 368 дачных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Техническое обследование проведено по 2 947 жилым объектам. "По его результатам предстоит заново построить - 1 553 из них, а в ремонте нуждается - 1 786 домов, где уже проведено техобследование", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным местных исполнительных органов, имеется 8 097 готовых земельных участков для строительства жилья взамен подтопленного, заявили в ведомстве.

Весенние паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет. Всего с начала паводка с подтопленных территорий были эвакуированы свыше 119 тыс. человек, более трети из них уже вернулась в свои дома.