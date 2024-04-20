В Казахстане из-за паводков остаются в эвакопунктах почти 9 тыс. человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Из-за паводков в Казахстане по состоянию на утро субботы в эвакуационных пунктах остаются почти 9 тыс. человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В эвакопунктах находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей. Вернулись домой 21494 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вода отведена из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий, отмечается в сообщении.

Весенние паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, особенно сильно пострадали Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. Всего с начала паводка с подтопленных территорий были эвакуированы более 118 тыс. человек.