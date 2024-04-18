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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Казахстане из-за паводка останавливали работу 634 нефтяные скважины

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Во время паводков в Актюбинской и Атырауской областях Казахстана прерывали работу 634 нефтедобывающие скважины, Минэнерго страны оценивает потери нефтедобычи в 16 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минэнерго, сейчас уже восстановили работу 141 скважина, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них в Актюбинской области стоят 489 скважин (в том числе 440 скважин АО "СНПС - Актобемунайгаз", 25 скважин АО "КМК Мунай", 24 скважины ТОО "Фирма Ада Ойл"). В Атырауской области приостановлены 4 скважины (в том числе 3 скважины АО "Эмбамунайгаз" и 1 скважина TOO "5A Ойл").

В Минэнерго также сообщили, что ведутся работы по откачке воды насосным оборудованием и агрегатами, засыпка грунтом, обесточивание и герметизация скважин.

Казахстан Минэнерго Атырауская область Актюбинская область
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