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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Делегация ХАМАС вновь поедет в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Делегация группировки ХАМАС вскоре вновь совершит поездку в Египет с целью продолжить переговоры о возможном перемирии в секторе Газа, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.

Также, согласно ему, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания дал положительную оценку тому, как идет процесс изучения группировкой новых предложений о прекращении огня в Газе.

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Ранее сообщалось, что в новом предложении, выработанном Израилем и Египтом, удалось предусмотреть ответ на такие требования ХАМАС, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере сектора Газа, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения; обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после обмена 33 заложников на примерно 900 палестинских заключенных.

Проект соглашения направили ХАМАС в минувшую субботу. Группировка пока не дала ответ на него.

Между тем, по данным катарских СМИ, основные противоречия на переговорах по теме перемирия в Газе все-таки получилось решить.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.

Египет ХАМАС сектор Газа
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