ХАМАС изучает предложения Израиля по перемирию и заложникам в Газе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади воздержался от конкретных выводов по поводу подготовленного Израилем совместно с Египтом проекта соглашения о перемирии и заложникам в секторе Газа, сообщил "Аль-Маядин".

В интервью телеканалу Хади сказал, что хотя движение "серьезно изучает" предложения по соглашению, пока "слишком рано судить о результатах".

Он отметил, что представленные документы содержат "общие фразы, которые могут предполагать нечто двусмысленное".

Комментируя планы Израиля начать наземную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа, Хади заявил: "(Премьер-министр Израиля Биньямин - ИФ) Нетаньяху хочет продлить войну, и он соглашается на ее частичное прекращение. Угроза вторжения в Рафах заключается в оказании давления на сопротивление".

Он добавил, что "израильского премьер-министра ждет много неожиданностей, если он решит вторгнуться в Рафах".

Как ранее сообщил американский новостной портал Axios, израильской стороной совместно с делегацией египетской разведки, посетившей Израиль, были подготовлены новые предложения по сделке с учетом требований, изложенных ХАМАС.

"Аль-Маядин" информирует, что руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания в телефонной беседе с главой разведки Египта Аббасом Камелем подтвердил, что делегация движения прибудет в Египет "очень скоро" с намерением "продолжить текущие обсуждения" с целью достижения "соглашения, отвечающего требованиям палестинского народа и прекращающего агрессию".

Ранее сообщалось, что Израиль готов направить делегацию во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа в Каир в ближайшие дни для обсуждения прекращения боевых действий в секторе Газа.