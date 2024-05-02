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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:40

ХАМАС рассматривает последнее предложение Израиля по перемирию как ловушку

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар считает, что последнее предложение Израиля об обмене заложниками и прекращении огня является ловушкой.

"Представленное (Израилем - ИФ) предложение об освобождении заложников - это не египетское предложение, а израильское, замаскированное под американское, которое содержит несколько пунктов-ловушек", - цитируют израильские СМИ заявление близкого к Синвару источника.

Со своей стороны, как сообщают СМИ, представитель руководства ХАМАС в Ливане Усама Хадман заявил: "Наша позиция по текущему переговорному документу отрицательная".

Хамдан предупредил также, что ХАМАС откажется от переговоров, если Израиль начнет наземную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

Пресс-служба ХАМАСА впоследствии разъяснила: "Отрицательная позиция не означает, что переговоры прекратились. Возникает вопрос о взаимности".

Как сообщила накануне газета Times of Israel, Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в рамках продолжающихся усилий по заключению соглашения о перемирии в Газе.

Издание отметило, что, как ожидается, в Каире будет находиться также делегация ХАМАС.

Как сообщил ранее портал Axios, израильской стороной совместно с делегацией египетской разведки, посетившей Израиль в пятницу минувшей недели, были подготовлены новые предложения по сделке с учетом требований, изложенных ХАМАС.

В новом предложении предусмотрен ответ на многие требования ХАМАС такие, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после освобождения 33 заложников и примерно 900 палестинских заключенных.

В то же время, как сообщила газета Times of Israel, 57 из 212 демократов в палате представителей США подписали письмо, призывающее администрацию президента Джо Байдена принять все возможные меры, чтобы предотвратить наступление Израиля на Рафах.

Газа Израиль ХАМАС США
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