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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Шеф Пентагона считает, что для операции Израиля в Рафахе время еще не пришло

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что нынешняя обстановка в районе Рафаха на юге сектора Газа не благоприятствует операции Израиля в этой зоне.

"Прямо сейчас условия там не подходят для какой-либо операции. И мы ясно выражались на этот счет. Необходимо позаботиться о гражданском населении прежде, чем там произойдет что-то еще", - цитирует Associated Press его слова с пресс-конференции в Гонолулу.

В миреОстин потребовал эвакуации мирного населения из Рафаха в случае наступления на городЧитать подробнее

Он подчеркнул, что, если Израиль начнет наступление на Рафах, ему нужно "должным образом принять во внимание" присутствие в зоне боев гражданских лиц, и что израильтянам надо обеспечить эвакуацию населения до начала боевых действий.

Остин также сказал, что Израилю следует вести операцию в "высокоточной" манере.

Ранее израильское командование заявляло, что военные вывели из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должны добить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.

Пентагон Ллойд Остин Израиль Рафах США сектор Газа
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