Более 50% израильтян считают сделку по освобождению заложников важнее операции в Рафахе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Чуть более половины жителей Израиля полагают, что важнее достичь сделки с группировкой ХАМАС по освобождению заложников, нежели проводить наступление на город Рафах в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Panel4All.

Согласно его результатам, 54% израильтян придают больше значения договоренностям по обмену заложниками, а не наступлению на Рафах. Противоположной точки зрения придерживается 38% респондентов.

В частности, среди сторонников правых взглядов 79% респондентов поддерживают операцию в Рафахе. В то же время 81% участников опроса, голосующих за левоцентристские партии, выступает в первую очередь за сделку по заложникам.

При этом не уточняется, сколько человек приняли участие в опросе.

В свою очередь в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН) заявили, что потенциальная военная операция в Рафахе подорвет работу по поставке гуманитарной помощи во всей Газе и поставит под угрозу жизни сотен тысяч палестинцев.

"Это может обернуться убийством мирных жителей и нанести невероятный удар по гуманитарной деятельности во всем секторе, поскольку ее осуществляют в основном из Рафаха", - заявил представитель УКГВ ООН Йенс Лаерке.

Ранее в пятницу шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что нынешняя обстановка в районе Рафаха на юге сектора Газа не благоприятствует операции Израиля в этой зоне.

Накануне западные СМИ со ссылкой на заявление ХАМАС сообщили, что делегация группировки вскоре вновь совершит поездку в Египет с целью продолжить переговоры о возможном перемирии в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в новом предложении, выработанном Израилем и Египтом, удалось предусмотреть ответ на такие требования ХАМАС, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере сектора Газа, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения; обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после обмена 33 заложников на примерно 900 палестинских заключенных.

Проект соглашения направили ХАМАС в минувшую субботу. Группировка пока не дала ответ на него.

Ранее израильское командование заявляло, что военные вывели из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должны добить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.