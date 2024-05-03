Командующий ВС Эстонии предложил готовиться к возможной блокаде Балтики

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Эстония считает одним из ключевых вопросов возможную блокаду Балтийского моря, выступает за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Его заявление процитировано в опубликованном 3 мая ежегоднике Сил обороны.

"Мы значительно улучшили наши морские возможности. В настоящее время на вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем - возможную блокаду в Балтийском море", - сказал генерал.

По его словам, "после этого для агрессора становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море, что, в свою очередь, позволяет нам оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников".

Херем также отметил: "На суше мы также хорошо развиты".

"Эстонская дивизия, созданная чуть больше года назад, во время учений зарекомендовала себя во всех отношениях. Таким образом, создан командный потенциал для сил НАТО, которые находятся здесь и прибудут в качестве подкрепления в новых оборонных планах альянса", - сказал он.

Он сообщил, что в Эстонии удвоена наземная оборона и модернизированы как противотанковые, так и противовоздушные возможности. Начались закупки боеприпасов крупных калибров. В течение следующих двух лет будут поставлены на вооружения дополнительные самоходные гаубицы, бронетранспортеры, средства ПВО средней дальности и системы залпового огня.

В то же время он выразил сожаление, что этого может оказаться недостаточно для сдерживания потенциальной угрозы.

"Наши возможности и возможности наших союзников могут предотвратить оккупацию, но не могут сдержать обычное военное нападение, направленное на дестабилизацию. Мы должны продолжать адаптироваться и принимать трудные решения", - заявил Херем.