Минюст США обвинил конгрессмена в получении взятки от азербайджанской нефтяной компании

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Члену Палаты представителей Конгресса США от штата Техас демократу Генри Куэльяру и его супруге предъявили обвинения в получении взятки около $600 тыс. и отмывании этих средств, пишет в пятницу The Hill со ссылкой на заявление Минюста.

В нем Куэльяра обвиняют в получении платежей от азербайджанской нефтяной компании и от мексиканского банка. Далее, считает министерство, конгрессмен отмывал эти средства через фиктивные контракты на консалтинговые услуги в подставных компаниях, принадлежащих его супруге - Имельде Куэльяр.

По версии Минюста, за взятки конгрессмен использовал свое влияние на высокопоставленных лиц в Конгрессе США в интересах иностранных компании и банка. Куэльяр вину отрицает.

Похожий скандал разразился в прошлом году: его фигурантом стал сенатор-демократ Роберт Менендес. Сначала Минюст США предъявил сенатору и его супруге обвинения в коррупции и использовании своего влияния для тайной помощи Египту. А в начале 2024 года Менендеса обвинили и в лоббировании интересов Катара.