Американский сенатор Менендес заявил, что не получал взяток от властей Катара

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Обвиненный в коррупции американский сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес заявил, что не получал подарки и взятки от катарских властей в обмен на свою помощь, сообщает во вторник The Hill.

"Я не получал ничего - абсолютно ничего - от правительства Катара или от имени правительства Катара в обмен на продвижение имиджа их страны и решение их проблем", - заявил Менендес во время выступления в сенате.

Сенатор сообщил, что "сильно страдает" из-за предъявленных ему обвинений, а также раскритиковал работу прокуратуры США. "Прокуратура США занимается не судебным преследованием, а политической травлей. Им нужна победа, а не правосудие", - отметил он.

Прокуратура обвиняет Менендеса в том, что он получил пару билетов на гран-при Формулы-1 в 2022 году, золотые слитки и наличные. Также ему предлагали часы стоимостью $24 тыс., однако неясно, были ли они ему действительно переданы. В обмен он выступал с заявлениями, которые выставляли власти Катара в положительном свете. Эти обвинения появились уже после того, как Менендеса обвинили еще и в помощи властям Египта в обмен на взятки.

Из-за коррупционного скандала десятки сенаторов призвали Менендеса покинуть пост. При этом он все еще отказывается уходить из Сената и заявляет о своей невиновности.

В сентябре 2023 года министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. В обвинительном заключении утверждается, что чета Менендесов брала взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.