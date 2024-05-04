Делегация ХАМАС в субботу отправится в Каир для переговоров по перемирию в Газе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU -Движение ХАМАС объявило, что его делегация отправится в субботу в Каир, чтобы возобновить переговоры о прекращении огня в Газе и обмене удерживаемых им заложников на заключенных в Израиле палестинцев.

"Мы подчеркиваем позитивный настрой, с которым руководство ХАМАС отнеслось к недавно полученному предложению о прекращении огня, и мы направляемся в Каир с тем же настроем, чтобы достичь соглашения", - говорится в сообщении движения, опубликованном на его сайте.

Там отмечается, что ХАМАС "полон решимости достичь соглашения, которое удовлетворит требования нашего народа о полном прекращении агрессии, выводе оккупационных сил, возвращении перемещенных лиц, оказании помощи в восстановлении, а также о серьезной сделке по обмену".

Накануне в Каир для участия в очередном раунде переговоров прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс.

СМИ отмечают, что предстоящий раунд переговоров может стать решающим. The Wall Street Journal сообщила, что Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум и дал группировке неделю на то, чтобы согласиться на сделку, в противном случае израильские военные начнут наступление на Рафах на юге сектора Газа.

Как сообщили изданию Politico источники из числа официальных лиц, израильские военные проинформировали американскую администрацию о планах начать эвакуацию жителей Газы из Рафаха в Аль-Маваси - небольшую полосу земли на южном побережье анклава.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам в пятницу, что США не получили "всеобъемлющего" плана эвакуации жителей Газы из Рафаха.

The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США заявили Катару, что он должен изгнать ХАМАС из страны, закрыв политический офис движения на своей территории, если группировка продолжит отвергать соглашение о прекращении огня с Израилем.