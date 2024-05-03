Глава ЦРУ прибыл в Египет для переговоров по освобождению израильских заложников

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в египетскую столицу Каир для очередного раунда переговоров по сделке о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС, сообщает в пятницу The Times of Israel.

Он присоединится к египетским посредникам, которые ведут переговоры с Израилем и с ХАМАС вокруг соглашения о перемирии и об обмене заложниками. Бернс прибыл в Каир до того момента, когда группировка ХАМАС должна будет дать ответ на выдвинутое ранее предложение Израиля по соглашению по обмену заложниками, отмечают израильские СМИ.

Вместе с тем The Wall Street Journal сообщает, что Израиль поставил перед ХАМАС ультиматум и дал группировке неделю на то, чтобы согласиться на сделку, в противном случае израильские военные начнут наступление на Рафах в секторе Газа.

Между тем продолжаются стычки между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам "Хезболлы" в четырех местах на юге Ливана.

Также военнослужащие провели артиллерийский обстрел районов недалеко от населенного пункта Алма аш-Шаб для "ликвидации угроз".

До этого как минимум 10 ракет были запущены с территории Ливана в сторону горы Мерон, однако все они приземлились на открытой местности. Это не первый раз, когда "Хезболла" атаковала Мерон, так как на ней находится военная база ЦАХАЛа, отмечают израильские СМИ.

Также в пятницу утром израильские военные сбили дрон, запущенный с территории Ливана. В результате перехвата БПЛА от падения его обломков незначительно пострадала женщина.

Вместе с тем в ЦАХАЛ сообщили, что 282-й артиллерийский полк на этой неделе провел учения, симулирующие войну с "Хезболлой". Они включали в себя "быстрое развертывание гаубиц" и различные боевые сценарии на границе с Ливаном.

7 октября ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.