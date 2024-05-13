Трамп опережает Байдена по популярности в пяти из шести "колеблющихся" штатах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп опережает по популярности нынешнего главу государства Джо Байдена в пяти из шести ключевых для победы на выборах 2024 года штатах, свидетельствует опрос для издания The New York Times.

Так, согласно его результатам, если бы выборы состоялись сейчас, то в Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Джорджии и Неваде, в случае противостояния между Трампом и Байденом, победил бы республиканец.

В шестом штате, который может сыграть решающую роль в ходе выборов, Висконсине больше голосов набрал бы Байден.

Эти штаты называют в США "колеблющимися", так как на выборах шансы на победу в них обычно есть как у республиканцев, так и у демократов. Считается, что именно результаты голосования в этих штатах в немалой степени определяют исход выборов.

Опрос проводился в шести упомянутых выше штатах. В нем приняли участие около 4 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.