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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Трамп опережает Байдена по популярности в пяти из шести "колеблющихся" штатах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп опережает по популярности нынешнего главу государства Джо Байдена в пяти из шести ключевых для победы на выборах 2024 года штатах, свидетельствует опрос для издания The New York Times.

Так, согласно его результатам, если бы выборы состоялись сейчас, то в Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Джорджии и Неваде, в случае противостояния между Трампом и Байденом, победил бы республиканец.

В шестом штате, который может сыграть решающую роль в ходе выборов, Висконсине больше голосов набрал бы Байден.

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Эти штаты называют в США "колеблющимися", так как на выборах шансы на победу в них обычно есть как у республиканцев, так и у демократов. Считается, что именно результаты голосования в этих штатах в немалой степени определяют исход выборов.

Опрос проводился в шести упомянутых выше штатах. В нем приняли участие около 4 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Джо Байден
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