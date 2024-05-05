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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки

Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Финляндия предлагает совместно с союзниками по НАТО построить в стране завод по производству взрывчатых веществ.

Как заявил министр обороны Антти Хяккянен в воскресенье финским СМИ, "решения должны быть приняты сейчас, чтобы через год или два производство было запущено".

Он подчеркнул, что речь идет о проекте сотрудничества с другими странами-союзниками, и этот вопрос будет обсуждаться в тесном диалоге с государствами Северной Европы.

По словам министра, завод по производству тротила хорошо вписался бы в быстро растущую военную промышленность Финляндии. Решения о том, где в конечном итоге будет построен завод, пока не приняты. "Исследование продолжается, и цель состоит в том, чтобы сделать выводы в течение весны", - сказал Хяккянен.

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В настоящее время дефицит тротиловых взрывчатых веществ в Европе считается почти критическим, отмечают финские СМИ. Единственный завод на территории ЕС находится в Польше, но производства недостаточно для удовлетворения высокого спроса.

По их данным, Финляндия вложила значительные средства в отечественное производство боеприпасов. В марте она получила финансирование ЕС на производство боеприпасов в размере 32,5 млн евро. Этому предшествовал грант в размере около 24 млн евро от министерства обороны в декабре прошлого года.

Уже имеющийся пороховой завод в Вихтавуори, входящий в состав Nammo Group, в настоящее время также значительно расширяет свою деятельность, отметили финские СМИ.

Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года.

Финляндия НАТО
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