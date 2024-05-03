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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Финляндии арестовали 3 студентов из РФ за вывоз товаров двойного назначения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии окружной суд Кайнуу арестовал троих российских студентов по подозрению в вывозе предметов, пригодных для использования как в гражданских, так и в военных целях.

Местные СМИ сообщают, что предполагаемое преступление произошло 7 апреля. Задержанные - двое мужчин в возрасте 25 лет и 18-летняя девушка.

"В настоящее время полиция выясняет масштабы дела, какие товары были изъяты, куда они были вывезены и в каком количестве", - сообщил возглавляющий расследование дела главный инспектор полиции Киммо Тууленкари.

СМИ отмечают, что как правило, речь идет об электронике, датчиках или лазерах.

Вывоз таких товаров за рубеж может быть расценен как нарушение санкционного законодательства. Максимальный срок за такое нарушение составляет четыре года.

Извлечение существенной материальной выгоды и причинение потенциального вреда экономике или боеготовности страны могут, в свою очередь, рассматриваться как отягчающие обстоятельства. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный - четыре года.

По словам Тууленкари, национальность подозреваемых не влияет на досудебное расследование, но "другой международный аспект дела делает расследование трудоемким".

"Мы вынуждены обращаться за информацией в другие европейские страны и даже за океан", - отметил следователь.

Финляндия
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