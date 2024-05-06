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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

США сняли секторальные санкции с бывшей швейцарской "дочки" Сбербанка

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - США сняли секторальные санкции со Sberbank (Switzerland) AG, которую Сбербанк (MOEX: SBER) продал осенью 2022 года, сообщило OFAC.

Под секторальные санкции, которые запрещают привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США, Sberbank (Switzerland) AG попал в декабре 2015 года.

Сбербанк закрыл сделку по продаже Sberbank (Switzerland) AG в начале сентября 2022 года. Мажоритарный пакет тогда получила швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, миноритарием стал партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners американец Стивен Линч.

OFAC США Сбербанк Monte Valle Partners Sberbank (Switzerland) AG Швейцария
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