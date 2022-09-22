Сбер назвал "приемлемыми" условия продажи швейцарской и казахстанской "дочек"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сделки по продаже швейцарской и казахстанской дочерних организаций Сбербанка заключены на "приемлемых финансовых условиях", они успешные, сообщил журналистам в кулуарах форума "Банки России - XXI век" в Казани первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

"Сделки по продаже дочерних банков в Швейцарии и Казахстане заключены на приемлемых финансовых условиях, и мы считаем их успешными. Важно отметить, что несмотря ни на что оба банка продолжили выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе в период подготовки к продаже", - сказал он.

Сбербанк в начале сентября закрыл сделку по продаже Sberbank (Switzerland) AG: мажоритарный пакет получила швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, миноритарием стал партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners американец Стивен Линч.

Кроме того, Сбербанк в начале сентября закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане национальному управляющему холдингу "Байтерек".