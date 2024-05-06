Лукашенко 8-9 мая планирует рабочий визит в Россию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая нанесет рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в понедельник.

"В Москве 8 мая Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах", - говорится в сообщении.

Лукашенко в своем выступлении "обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции".

В первой половине дня 9 мая глава Белоруссии на Красной площади в Москве вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на Военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.