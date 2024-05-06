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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

Лукашенко планирует посетить парад Победы в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая посетит Москву, где будет присутствовать на параде Победы, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в понедельник.

"Утром 9 мая первый будет наблюдать за парадом Победы на Красной площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже в этот же день в Минске глава Белоруссии примет участие в традиционном мероприятии по случаю Дня Победы - возложении венков к монументу Победы на одноименной площади в столице Белоруссии. Планируется, что Лукашенко выступит на мероприятии с речью.

Александр Лукашенко Минск Москва Белоруссия День Победы
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