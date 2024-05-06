Запад и арабские страны предостерегают Израиль от наступления на Рафах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии предостерегли Израиль от наземного наступления на город Рафах на юге сектора Газа, так как оно чревато гуманитарной катастрофой, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

"Правительство и министр иностранных дел Германии уже неоднократно заявляли, что крупномасштабное наземное наступление на Рафах станет гуманитарной катастрофой", - подчеркнула представитель немецкого МИДа Катрин Дешауэр.

В то же время Дешауэр осудила продолжающиеся нападения ХАМАС на Израиль и призвала к освобождению заложников, удерживаемых радикальной группировкой в секторе Газа.

"Наша позиция заключается в том, что переговоры не следует ставить под угрозу, стороны должны приложить все возможные усилия, так как необходимо создать ситуацию, при которой населению сектора Газа была бы оказана наилучшая возможная помощь, и заложники могли бы быть освобождены", - добавила представитель МИД Германии.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху "подтвердил свою четкую позицию по Рафаху", говорится в пресс-релизе Белого дома.

Как сообщили источники AP, Байден заявил, что "достижение сделки о прекращении огня с ХАМАС является лучшим способом защитить жизни заложников, удерживаемых в секторе Газа".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил планы Израиля по операции в Рафахе.

"Мы глубоко обеспокоены перспективой военного вторжения в Рафах, учитывая число мирных жителей, укрывающихся там, и важность этого контрольно-пропускного пункта для поставок гуманитарной помощи", - сказал Сунак телеканалу Sky News.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил опасения, что наступление Израиля в Рафахе усугубит "и без того невыносимое количество жертв, страданий и разрушений".

МИД Египта в понедельник опубликовал заявление, в котором предупредил, что эскалация конфликта создаст серьезные гуманитарные риски для более чем миллиона палестинцев, находящихся в Рафахе.

Египет призвал Израиль "проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации в процессе переговоров о прекращении огня".

Иордания выступила с предостережением, что операция в Рафахе приведет к гибели мирных палестинцев, и призвала не допустить ее проведения.

"Готовится очередная резня палестинцев. Израиль призывает палестинцев покинуть Рафах, поскольку угрожает ему нападением. Необходимо действовать сейчас, чтобы предотвратить это", - написал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в соцсети X.

Ранее в Европейском союзе призвали Израиль отказаться от планов наземной операции в Рафахе.

"Призывы Израиля эвакуировать мирных граждан в Рафахе предвещают худшее: войну и голод. Это неприемлемо. Израиль должен отказаться от наземного наступления и применить резолюцию СБ ООН 2728 (о перемирии)", - написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.

Посольство Франции в Израиле распространило коммюнике, в котором говорится о состоявшемся накануне телефонном разговоре французского президента с премьер-министром Израиля, в котором Макрон выразил несогласие с запланированным израильским наступлением в Рафахе.

Он также призвал ЕС и международное сообщество предотвратить такой сценарий.

Палестинские власти с Западного берега реки Иордан призвали администрацию США принять меры, чтобы предотвратить израильскую операцию. Пресс-секретарь Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудейна призвал Вашингтон "действовать немедленно, чтобы предотвратить геноцид и перемещение населения в секторе Газа", и привлечь Израиль к ответственности за нарушения международного права.

В ХАМАС призвали международное сообщество принять срочные меры, чтобы остановить запланированное вторжение израильских сил в Рафах, заявив, что оно угрожает жизням сотен тысяч беззащитных мирных граждан. Также группировка обратилась к гуманитарным организациям не покидать город.

Израильские военные в понедельник призвали жителей Рафаха эвакуироваться из восточных кварталов города, которые расположены недалеко от израильской границы. Речь идет примерно о 100 тыс. человек.

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам распространили заявление, в котором сообщили, что его сотрудники сохранят присутствие в Рафахе, несмотря на наземную операцию Израиля, чтобы "как можно дольше продолжать оказывать помощь".