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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В Израиле заявили, что возвращение заложников останется приоритетом и после начала операции в Рафахе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что главной целью страны по-прежнему является освобождение заложников, даже в свете близящейся операции в Рафахе в секторе Газа.

"При принятии любого решения, оперативного или политического, задача вернуть заложников - на первом плане. Даже после того, как стартует операция в Рафахе, мы продолжим прилагать все усилия для освобождения заложников", - приводит портал Ynet его слова.

"Отказ ХАМАС от любого предложения, которое позволяло бы обеспечить возвращение заложников, обязывает нас начать операцию в Рафахе", - отметил он.

Между тем издание The Jerusalem Post сообщило, что Галант и начальник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви обсудили планы дальнейшей кампании ЦАХАЛ в секторе Газа, особое внимание военачальники уделили Рафаху.

Палестинское агентство WAFA в свою очередь отмечало, что Палестинская национальная администрация ведет интенсивные переговоры с региональными и международными партнерами с целью предотвратить катастрофу в случае наступления Израиля на Рафах. Целый ряд стран призвал Израиль воздержаться от этой операции, в том числе Египет и Саудовская Аравия. В свою очередь в ХАМАС предупредили, что такие действия израильской стороны поставят под угрозу переговоры о прекращении огня. В движении также пообещали, что для израильских войск действия в Рафахе "пикником" не будут.

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что не будут участвовать в принудительной эвакуации из Рафаха или откуда-то еще в секторе Газа. В БАПОР напомнили, что в городе остаются тысячи ее сотрудников. В ЮНИСЕФ тоже выступили против вынужденного перемещения примерно 600 тыс. детей из Рафаха.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что обеспечить эвакуацию гражданского населения из Рафаха в таких масштабах невозможно. Тем временем, по информации The Times of Israel, тысячи палестинцев начали покидать Рафах. Также поступали данные о новых ударах Израиля в районе этого города.

Вместе с тем Ynet ранее сообщал со ссылкой на неназванного представителя израильских властей, что Израиль может поставить на паузу готовящееся наступление на Рафах, если ХАМАС примет условия сделки по заложникам. В понедельник в ХАМАС объявили, что согласны на выработанное при участии Египта и Катара предложение о прекращении огня в Газе. Однако точные параметры этого проекта неизвестны.

Однако позже в тот же день ряд израильских СМИ передал, что власти Израиля призвали не воспринимать слишком серьезно это заявление ХАМАС. Они отмечали, что ХАМАС приняло инициативу, выдвинутую Египтом в одностороннем порядке, и не получившую одобрение Израиля. В частности, высокопоставленные чиновники сказали Ynet, что для Израиля данное предложение не является приемлемым.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 735, за сутки погибли еще 52 человек. Число раненых возросло до 78 108 - за 24 часа ранения получили еще 90 человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Израиль ХАМАС Рафах Йоав Галант
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