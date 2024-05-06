ХАМАС согласен на предложенное Египтом соглашение о прекращении огня в Газе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС в понедельник заявило, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии в Газе, сообщает Associated Press (AP).

"Движение в понедельник обнародовало заявление, согласно которому его лидер Исмаил Хания передал такое сообщение в телефонном разговоре с премьер-министром Катара и руководителем египетской разведки", - информирует агентство.

Комментариев на этот счет от Израиля пока не поступало.

AP поясняет, что детали этого соглашения пока не обнародованы.

Также неясно, отвечает ли оно важнейшему требованию ХАМАС - окончанию военной операции Израиля в секторе Газа и выводу его войск из анклава.