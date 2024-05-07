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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Газа празднует согласие ХАМАС на перемирие, Израиль продолжает обстрел Рафаха

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС в понедельник заявило, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии в Газе, палестинцы по всему сектору вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что соглашение состоит из трех этапов по 42 дня каждый.

На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложника, в частности, женщин, детей, стариков и больных, а также выдать тела погибших, в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов сектора Газа, прекращение разведывательных полетов на 10 часов ежедневно, свободное передвижение палестинцев по всему анклаву и освобождение сотен палестинских заключенных.

Второй этап, детали которого не были полностью раскрыты, должен включать "длительный период спокойствия" в Газе и освобождение оставшихся заложников, включая гражданских лиц и солдат Армии обороны Израиля.

На третьем этапе, согласно документу, должен начаться трех-пятилетний план восстановления Газы.

При этом "Аль-Джазира" сообщает: "Радость несколько омрачена тем фактом, что на эту сделку согласилась только одна сторона. И хотя многие сохраняют оптимизм, палестинцы знают, что это еще не конец войны, особенно учитывая, что Израиль продолжает сбрасывать бомбы".

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Так, согласно заявлению канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль.

В документе также говорится, что "военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны".

Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Телеканал CNN сообщил о многочисленных взрывах в районе города Рафах на юге Газы в понедельник вечером.

В публикации отмечается, что в местных социальных сетях есть информация, что взрывы прогремели в районах Рафаха, откуда Армия обороны Израиля ранее в понедельник приказала эвакуировать мирных жителей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "наземное вторжение в Рафах было бы недопустимым из-за его разрушительных гуманитарных последствий и дестабилизирующего воздействия на регион".

Он сказал, что обратился с "очень решительным призывом" как к израильскому правительству, так и к руководству ХАМАС "приложить дополнительные усилия" для достижения соглашения о прекращении огня.

"Это возможность, которую нельзя упускать", - подчеркнул Гутерриш.

сектор Газа Рафах ХАМАС Израиль ООН Антониу Гутерриш
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