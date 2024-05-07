Газа празднует согласие ХАМАС на перемирие, Израиль продолжает обстрел Рафаха

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС в понедельник заявило, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии в Газе, палестинцы по всему сектору вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что соглашение состоит из трех этапов по 42 дня каждый.

На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложника, в частности, женщин, детей, стариков и больных, а также выдать тела погибших, в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов сектора Газа, прекращение разведывательных полетов на 10 часов ежедневно, свободное передвижение палестинцев по всему анклаву и освобождение сотен палестинских заключенных.

Второй этап, детали которого не были полностью раскрыты, должен включать "длительный период спокойствия" в Газе и освобождение оставшихся заложников, включая гражданских лиц и солдат Армии обороны Израиля.

На третьем этапе, согласно документу, должен начаться трех-пятилетний план восстановления Газы.

При этом "Аль-Джазира" сообщает: "Радость несколько омрачена тем фактом, что на эту сделку согласилась только одна сторона. И хотя многие сохраняют оптимизм, палестинцы знают, что это еще не конец войны, особенно учитывая, что Израиль продолжает сбрасывать бомбы".

Так, согласно заявлению канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль.

В документе также говорится, что "военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны".

Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Телеканал CNN сообщил о многочисленных взрывах в районе города Рафах на юге Газы в понедельник вечером.

В публикации отмечается, что в местных социальных сетях есть информация, что взрывы прогремели в районах Рафаха, откуда Армия обороны Израиля ранее в понедельник приказала эвакуировать мирных жителей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "наземное вторжение в Рафах было бы недопустимым из-за его разрушительных гуманитарных последствий и дестабилизирующего воздействия на регион".

Он сказал, что обратился с "очень решительным призывом" как к израильскому правительству, так и к руководству ХАМАС "приложить дополнительные усилия" для достижения соглашения о прекращении огня.

"Это возможность, которую нельзя упускать", - подчеркнул Гутерриш.