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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В ООН назвали невозможной доставку гуманитарной помощи на юг сектора Газа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В ООН больше не могут доставлять гуманитарную помощь палестинцам на юге сектора Газа на фоне военных операций Израиля в районе Рафаха, заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке. Его цитируют ближневосточные СМИ.

"В настоящее время у нас нет физического присутствия на КПП Рафах, так нам отказано в доступе Управлением по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях", - сказал он.

По его словам, "две главные артерии" для доставки гумпомощи - КПП Рафах и Керем-Шалом - перекрыты. В частности, через эти пункты осуществлялась поставка топлива, необходимого для гуманитарных операций. Запасов топлива в Газе хватит на один день, считает Ларке.

В МИД Египта в свою очередь на фоне активизации действий Армии обороны Израиля в районе Рафаха на юге сектора Газа заявили, что эти шаги со стороны Израиля могут помешать усилиям по достижению соглашения о прекращении огня.

Утром Армия обороны Израиля сообщила, что ночью начали точечные операции против террористов на востоке Рафаха и взяли под контроль палестинский КПП на границе с Египтом.

"Перед началом акции было проведено предварительное согласование с действующими в этом районе международными организациями с просьбой о перемещении в сторону гуманитарной зоны, это в рамках проводимой в последние несколько часов операции по эвакуации населения", - говорится в пресс-релизе в русскоязычном канале ЦАХАЛа.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. В Израиле считают, что в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН ХАМАС Рафах Египет Йенс Ларке Израиль Керем-Шалом
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