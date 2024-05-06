Израиль не устроил ответ ХАМАС на мирные инициативы

Подготовка к операции в Рафахе продолжится

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Израиль не отказывается от планов провести операциию в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует издание заявление канцелярии.

Согласно ему, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Однако, уточнили в офисе, Израиль направит представителей на переговоры с целью выработать сделку, устраивающую израильскую сторону.

После этого, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ведут ограниченные действия в восточной части Рафаха против сил ХАМАС. Военные пообещали вскоре предоставить более подробную информацию.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля в понедельник нанесли удары по более чем 50 объектам в Рафахе.

Газета The Jerusalem Post в понедельник сообщила, что Израиль приступил к изучению ответа, который дали в ХАМАС на недавние предложения о перемирии в секторе Газа. Ответ ХАМАС получили и в Вашингтоне.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого не проводилась израильская военная операция. Как заявляет Израиль, в городе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.