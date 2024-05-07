В ОЗХО заявили, что не могут определить, применялось ли химоружие на Украине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не могут определить, применялось ли химическое оружие в ходе украинского конфликта, так как имеющихся данных по этой теме недостаточно.

"Российская Федерация и Украина обвинили друг друга в применении химоружия и сообщили об этом ОЗХО. (...) Информации, предоставленной организации к настоящему моменту обеими сторонами, а также информации, которой располагает секретариат, недостаточно для того, чтобы делать выводы", - говорится в опубликованном во вторник заявлении организации.

В ОЗХО также отметили, что для начала собственного расследования по данной теме организации требуется соответствующий запрос от ее участников.

"Пока что секретариат не получал запросов на проведение таких действий", - говорится в сообщении.

Ранее в мае и в Кремле, и в МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в использовании химоружия на Украине.