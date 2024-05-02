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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в использовании химоружия на Украине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают голословными и ничем не подкрепленными обвинения Госдепа США в адрес России в использовании химоружия в ходе спецоперации на Украине.

"Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в четверг ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие обвинения Госдепа США в адрес России.

Дмитрий Песков США Госдеп Украина
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