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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В МИД РФ назвали спекуляциями обвинения США в использовании химоружия на Украине

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как спекуляции американские обвинения в адрес Москвы в использовании химического оружия на Украине.

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"Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по КЗХО (Конвенция о запрещении химоружия - ИФ) противоречат положению о реальном положении дел в ходе СВО на Украине", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.

"Хотя Запад манипулирует этой темой и этой структурой уже давно. В Вашингтоне не придумали ничего лучше, чем использовать уже апробированные, например, в Сирии инсинуации на тему химоружия. Они буквально мультиплицируют голословные и абсолютно лживые обвинения в якобы применении на этот раз ВС РФ токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ США Украина
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