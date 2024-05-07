США задерживают поставки оружия Израилю с целью повлиять на его политику

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Администрация США откладывает одобрение сделки о продаже двух видов управляемых авиабомб Израилю, чтобы оказать влияние на принимаемые его властями решения, сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.

"Несмотря на то, что администрация президента Джо Байдена официально не отказалась от продажи этой продукции, она своим бездействием, не давая одобрение на передачу оружия, посылает сигнал Израилю, заявил Politico представитель администрации, знакомый с процессом", - информирует издание.

По данным Politico, США "все еще не подписали соглашение о продаже авиабомб JDAM производства Boeing - как самих боеприпасов, так и комплектов, которые делают их управляемыми, - и управляемых высокоточных авиабомб типа SDB". Издание отмечает, что впервые с нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года США откладывает продажу оружия этой стране.

Источники поясняют, что оружие уже были готовы отправить в Израиль, когда поступила команда повременить с этим. Один из собеседников Politico из промышленной сферы подчеркнул, что такое решение власти США приняли по политическим причинам, а не из-за сбоев в логистике.

В воскресенье портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что США приостановили поставки Израилю боеприпасов американского производства. По данным источников портала, это "вызвало серьезную обеспокоенность в израильском правительстве".

В последние месяцы власти США регулярно призывают Израиль прилагать значительно больше усилий для оказания гумпомощи мирным палестинцам из Газы. Кроме того, в Вашингтоне призывали израильских военных аккуратнее выбирать цели для ударов.

В конце апреля Байден подписал одобренный Конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон предполагает, в частности, выделение дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из этих средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.