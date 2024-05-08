Пентагон подтвердил приостановку поставок бомб Израилю из-за ситуации с Рафахом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил сообщения о решении Вашингтона повременить с передачей Израилю партии боеприпасов в связи с обстановкой вокруг Рафаха в секторе Газа.

"Мы выразились очень ясно (...) что Израилю нельзя начинать масштабную атаку на Рафах без внимания к гражданским лицам, оказавшимся на этом театре военных действий, без их защиты. Мы провели оценку ситуации и поставили на паузу доставку одной партии мощных боеприпасов", - приводит The Times of Israel его слова со слушаний в Сенате США.

В то же время министр уточнил, что окончательного решения на этот счет не принято.

Bloomberg отмечает со ссылкой на источники, что в эту партию вошли 3,5 тыс. авиабомб. При этом США остается крупнейшим поставщиком вооружений Израилю: по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2014 - 2018 гг. на США пришлось почти 70% оружейного импорта Израиля.

В минувший вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла КПП "Рафах" в секторе Газа. В то же время, по данным западных СМИ, бойцы движения ХАМАС ведут бои с израильскими войсками на окраинах Рафаха. Палестинские группировки также заявляли, что продолжают сопротивление в центральной части сектора; поступали сообщения о стрельбе из танков на востоке города Газа.

В ЦАХАЛ проинформировали, что нанесли удары по 100 целям в районе Рафаха, ликвидировали 30 вражеских бойцов. Солдаты обыскивают дома и подозрительные места, откуда силы ХАМАС открывали огонь. Также из Рафаха по югу Израиля запустили восемь реактивных снарядов, пострадавших нет.

Представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявил CNN, что за последние 48 часов город покинули порядка 50 тыс. человек – в направлении Хан-Юниса, Аль-Маваси и Дейр-эль-Балаха. По другим оценкам, тоже от БАПОР, с понедельника из Рафаха ушли 10 тыс. человек. По словам жителей, израильские танки пока не входили в жилые кварталы, перестрелки идут за городской чертой.

Издание The National сообщило, что крупнейшее медицинское учреждение Рафаха – больница "Абу-Юсеф а-Наджар" – перестала работать, поскольку ее персонал эвакуировался согласно предписанию. Одновременно с тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в анклаве осталось топлива лишь на три дня для поддержания работы системы здравоохранения на юге сектора Газа. В ВОЗ уточнили, что в среду их запрос на доставку топлива отклонили.

Катар – один из посредников в переговорах Израиля и ХАМАС – призвал к срочным действиям на международном уровне с целью предотвратить движение израильских войск на Рафах. Катарский МИД осудил израильские удары по Рафаху и занятие КПП "Рафах". ОАЭ тоже подвергли критике переход этого КПП под контроль Израиля.

Тем временем, продолжался обмен ударами на израильско-ливанской границе. В ЦАХАЛ отчитались об ударах авиацией и артиллерией по более чем 20 целям движения "Хезболла" в районе деревни Рамия на юге Ливана; также ВВС Израиля атаковали объекты у населенных пунктов Марвахин и Кафар-Кила. Ливанские СМИ отмечали, что под удары попали 28 населенных пунктов на юге Ливана и что израильские военные использовали мощные боеприпасы, вероятно, пытаясь поразить подземные бункеры "Хезболлы". В "Хезболле" в свою очередь сообщали об ударах по израильским войскам из противотанковых ракетных установок и минометов.

Глава израильского Минобороны Йоав Галант, выступая перед войсками на севере Израиля, пообещал вернуть домой десятки тысяч израильтян, ставших перемещенными лицами из-за обстрелов "Хезболлы". Он сказал, что солдат "может ждать жаркое лето". Министр пояснил, что ЦАХАЛ удалось отодвинуть "Хезболлу" "от линии соприкосновения на значительную дистанцию", но угроза от движения не исчезла.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 тыс. 844, за сутки погибли еще 55 человека. Число раненых возросло до 78 тыс. 404 - на 200 человек за 24 часа. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.