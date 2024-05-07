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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

На египетской стороне КПП "Рафах" скопились тысячи фур с помощью для Газы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тысячи фур с гуманитарной помощью для сектора Газа скопились во вторник с египетской стороны на КПП "Рафах", сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя египетского Красного Полумесяца.

"Тысячи фур перемещены в зону погрузки/разгрузки, расположенную близ египетской части КПП. Единственные инструкции, которые мы получили накануне вечером, заключались лишь в том, чтобы отогнать фуры, стоявшие перед переходом, в зону материально-технического снабжения, которую египетские власти выделили в качестве места ожидания для автоколонн", - приводит ЭФЭ слова собеседника.

Он добавил, что КПП не функционировал на протяжении всего вторника.

Ранее во вторник израильские военные сообщили, что получили разведданные, согласно которым КПП "Рафах" использовался для обстрелов КПП "Керем-Шалом", в результате чего погибли несколько израильских солдат, еще несколько получили ранения. Именно после этого инцидента израильские военные установили контроль над "Рафахом".

Хроника 07 октября 2023 года – 07 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Рафах сектор Газа Израиль
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