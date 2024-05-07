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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Израиль после взятия КПП "Рафах" хочет передать контроль над ним компании из США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Израиль ранее достиг соглашения с США и Египтом, что проведет ограниченную операцию в районе КПП "Рафах" в секторе Газа, после чего контроль над пограничным переходом перейдет к частной американской компании, сообщает во вторник издание Haaretz со ссылкой на источники.

"Согласно договоренностям между тремя странами, когда Израиль завершит ограниченную операцию в зоне пограничного перехода, компания США возьмет на себя задачу поддержания работы этого объекта", - информирует издание. Израиль обещал не наносить повреждения постройкам на КПП.

При этом в рамках попыток заручиться поддержкой для операции Израиля шли переговоры с неназванной американской компанией, которая оказывает услуги в сфере безопасности правительствам и армиям по всему миру, вовлеченным в боевые действия. Компания действует в нескольких странах Ближнего Востока и Африки, охраняет стратегические объекты вроде нефтяных месторождений, аэропорты, армейские базы и пограничные переходы; штат компании пополняют ветераны элитных подразделений армии США.

Сотрудники компании должны будут следить, какие товары провозят в Газу из Египта, не дать ХАМАС восстановить контроль над КПП "Рафах". Израиль и США будут при необходимости оказывать содействие компании.

По данным Haaretz, израильская сторона полагает, что потеря движением ХАМАС контроля над КПП "Рафах" серьезно навредит ему: у него не получится взымать налоги с проезжающих грузовиков с грузом, и оно не сможет переправлять в анклав оружие и другие запрещенные к провозу товары.

Ранее во вторник в Армии обороны Израиля сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа. Израильские военные также заявили, что получили разведданные, согласно которым КПП "Рафах" использовался для обстрелов КПП "Керем-Шалом", в результате чего погибли несколько солдат ЦАХАЛ, еще несколько получили ранения. Именно после этого инцидента израильские военные установили контроль над КПП "Рафах".

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС Рафах Египет
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